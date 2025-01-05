شهداء وجرحى في قصف متواصل على قطاع غزة

استشهد وأصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن 5 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح، في قصف شنته مدفعية الاحتلال على تجمع لمواطنين في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأضاف، أن أربعة مواطنين آخرين استشهدوا وأصيب آخرون، في قصف على حي التفاح شرق مدينة غزة، كما استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف على محيط ملعب فلسطين غربا.

وفي مدينة رفح، استشهد شاب جراء قصف الاحتلال منطقة عريبة شمال المدينة، فيما انتشلت طواقم الإنقاذ جثمان شهيد قرب منطقة الفردوس غرب المدينة.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا في شارع اليرموك بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ومنزلا آخر في مخيم الشاطئ غرب المدينة، بينما قصفت طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين غرب محطة البربري بشارع الجلاء وسط مدينة غزة.

وأشارت مصادر طبية، إلى أن 41 مواطنا استشهدوا في غارات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 27 في شمال القطاع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,717 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,856 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم