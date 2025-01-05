إعلام إسرائيلي: الجيش سينسحب من قرية الناقورة ويسلمها للجيش اللبناني

قال موقع واللا الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنَّ جيش الاحتلال سينسحب خلال الأيام المقبلة بشكل كامل من قرية الناقورة في لبنان، ويسلم المسئولية للجيش اللبناني بإشراف أمريكي.

وأضاف أن الأمريكيين سيتولون السيطرة على معبر رأس الناقورة الذي يعتبر نقطة استراتيجية، مع الالتزام بالانتشار الكامل للجيش اللبناني والسيطرة عليه، وإخراج حزب الله منه، تحت إشراف أمريكي.

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال أنه باستثناء هذه المنطقة، لن تنسحب إسرائيل بالضرورة من الأراضي اللبنانية في نهاية 60 يوما.

وحذرت مصادر أمنية إسرائيلية من أنه إذا لم يقم الجيش اللبناني بواجبه في جنوب البلاد وينفذ اتفاق وقف إطلاق النار، فلن يسارع الجيش الإسرائيلي إلى الانسحاب، وفق المصدر نفسه.

وقالت مصادر للموقع إن هناك زيادة في نطاق نشاط الجيش اللبناني في جنوب البلاد، لكن نطاق ونوعية النشاط لا يلبيان توقعات الجيش الإسرائيلي.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد حذر حزب الله، بفض اتفاق وقف إطلاق النار في حال لم ينسحب الحزب إلى شمال نهر الليطاني.