كليبرز يفوز على هوكس في دوري السلة الأمريكي

سجل نورمان باول 20 نقطة وأضاف كاواي ليونارد 12 نقطة، في أول مباراة له هذا الموسم، ليقودا فريق لوس أنجليس كليبرز للفوز على أتالانتا هوكس 131 / 105 في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الأحد ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ولعب ليونارد، الذي غاب عن أول 34 مباراة للفريق بسبب ما تم وصفه بالتعافي من إصابة في الركبة اليمنى، لمدة 19 دقيقة.

وسجل إيفيكا زوباتش 18 نقطة و18 متابعة وأضاف أمير كوفي 17 نقطة، لفريق كليبرز الذي حقق أول انتصار له بعد هزيمتين متتاليتين.

في المقابل سجل تراي يانج 20 نقطة ومرر 14 تمريرة حاسمة لفريق أتالانتا، وأضاف دي أندري هانتر 18 نقطة لفريق هوكس، الذي خسر مبارياته الثلاث الأخيرة بعد الفوز بأربع مباريات متتالية.

وفي بقية المباريات، فاز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على بروكلين نتس 123 / 94، وإنديانا بيسرز على فينيكس صنز 126 / 108، وديترويت بيستونز على مينيسوتا تمبرولفز 119 / 105.

كما فاز دنفر ناجيتس على سان أنطونيو سبيرز 122 / 111 بعد الوقت الإضافي، وبورتلاند ترايل بليزرز على ميلواكي بكس 105 / 102 ، وشيكاغو بولز على نيويورك نيكس 139 / 126.

كما تغلب يوتا جاز على ميامي هيت 136 / 100 ، وجولدن ستيت واريورز على ممفيس جريزليس 121 / 113.