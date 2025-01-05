محافظ المنوفية يوجه ببحث إمكانية توصيل الصرف الصحي لأهالي سكة الزاوية وكوبري العطار

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، خلال اتصال هاتفي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتشكيل لجنة والنزول الميداني لفحص شكاوي أهالي سكة الزاوية وكوبري العطار بمدينة الباجور، وبحث إمكانية توصيل خدمة الصرف الصحي لتلك المنطقة؛ بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

يأتي ذلك خلال جولة ميدانية موسعة لمحافظ المنوفية، اليوم الأحد، تفقد خلالها عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمركز ومدينة الباجور للوقوف علي حجم الأعمال ولتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز؛ بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه المهندسة مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور.

وبدأ محافظ المنوفية جولته بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مدخل مدينة الباجور البحري، حيث تم الانتهاء من تركيب البلدورات وجاري أعمال التشجير "لاند إسكيب"، والإنارة بطول 1.50 كيلومتر، فضلاً عن إنشاء 37 حوضا لبناتات الزينة، وذلك ضمن خطة تطوير الجزيرة الوسطي.

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال رصف وتطوير نزلة منوف من كوبري الباجور، تحت إشراف وتنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري، بنسبة إنجاز 95%، حيث تم الانتهاء من إحلال وتكسير البلاطات القديمة وصب البلاطات الخرسانية الجديدة والأرصفة، كما تم توريد طبقة الأساس وجاري فردها ودكها تمهيداً لأعمال الرصف، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال خلال أسبوع المقبل.

وطالب المحافظ بضرورة تضافر الجهود وتكثيف الأعمال وتحقيق السيولة المرورية خلال أعمال الرصف، بالإضافة إلي ضرورة الالتزام بكل المواصفات والمعايير الفنية.

فيما تفقد محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير بمتفرعات شارع المسرب، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي لمركز ومدينة الباجور، حيث جاري أعمال فرد طبقة السن تمهيداً لأعمال "الرصف، تركيب بلاط الإنترلوك" لـ 16 شارعا فرعيا بإجمالي أطوال 2 كيلومتر تقريباً، وبنسبة تنفيذ 75%.

وأشارت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، إلى أن حجم استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025 لمركز الباجور بلغت 38 مليونا و300 ألف جنيه، موضحة أن العمل جاري على قدم وساق في تنفيذ أعمال قطع الفرمة بـ9 شوارع بمتفرعات مربع سكني شارع المقابر "رصف، إنترلوك" بإجمالي أطوال 1.50 كيلومتر تقريباً، وكذا 4 شوارع فرعية بمربع سكني خلف المدرسة الإبراهيمية، خلف المرور.

وأكد محافظ المنوفية، متابعته الميدانية المستمرة لكل المشروعات التنموية والخدمية للوقوف على آخر المستجدات لسرعة نهو الأعمال في التوقيتات المحددة ودخولها الخدمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.