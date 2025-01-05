الزمالك يسعى لتكرار فوزه على المصري لتعزيز صدارته للمجموعة بالكونفدرالية

تنطلق اليوم الأحد منافسات الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية بمواجهات مثيرة للفرق العربية، وتشهد منافسات المجموعة الرابعة مواجهة بين المصري وضيفه الزمالك على ملعب برج العرب بالإسكندرية في السادسة مساء.

وحافظ الزمالك على صدارته فى مجموعة الكونفدرالية عقب الفوز على المصرى، والذى رفع رصيد الفريق إلى 7 نقاط لينفرد بالصدارة، حيث فاز الزمالك فى المباراة الأولى على بلاك بولز بنتيجة 2-0، ثم تعادل مع إنيمبا 2-2، قبل أن يفوز على المصري 1-0 ، بينما تراجع النادى المصرى للمركز الثالث عقب هزيمته أمام الزمالك برصيد 4 نقاط، حيث كان المصري فاز في الجولة الأولى على إنيمبا النيجيري بنتيجة 2-0، ثم تعادل خارج الديار مع بلاك بولز الموزمبيقي بهدف لمثله قبل الهزيمة أمام الزمالك.

ويأمل الزمالك بقيادة مدربه السويسري كريستيان جروس في تحقيق الفوز على حساب المصري مراهناً على جاهزية نجمه أحمد مصطفى "زيزو" بجانب تألق عبد الله السعيد والمهاجم ناصر منسي.

واستقر كريستيان جروس على التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم حيث يرغب في تكرار انتصاره على الفريق البورسعيدى، ومن المتوقع أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبد الله السعيد، خط الهجوم: مصطفى شلبي - حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو"،حال جاهزيته وتعافيه من نزلة البرد.

وطالب جروس لاعبيه بضرورة بذل أقصى جهد والتركيز في الفترة الحالية في ظل ارتباط الزمالك بالعديد من المباريات المهمة خلال شهر يناير الجاري سواء محلياً أو أفريقياً،مؤكداً على ثقته في قدراتهم على تحقيق الأهداف المطلوبة.

في المقابل، يعتمد المصري بقيادة مدربه علي ماهر على بعض لاعبيه مثل محمد الشامي وصلاح محسن وفخر الدين بن يوسف من أجل العودة للانتصارات وإنعاش فرص المنافسة على التأهل.

ويقود المباراة، الجزائري لحلو بن إبراهيم حكماً للساحة ويعاونه كل من، الجزائري حمزة بوزيت والتونسي يوسف جامي مساعدين والجزائري يوسف جموح حكماً رابعاً،واختار "كاف" الليبي جمال سالم مراقباً عاماً للمباراة، في حين يراقب الحكام جيروم افونج نزولو من الجابون، والمنسق العام محمد زيزون من المغرب.

وفي نفس المجموعة، يلعب إنييمبا النيجيري ضد ضيفه بلاك بولز الموزمبيقي.

كما يدخل الصفاقسي التونسي اختباراً قوياً وصعباً أمام ضيفه سيمبا التنزاني على ملعب "حمادي العقربي" ضمن منافسات المجموعة الأولى، كما يلتقي الرياضي القسنطيني الجزائري ضيفه أونزي برافوش الأنجولي.

ويأمل الصفاقسي التمسك بآخر آماله في التأهل وتحقيق أول انتصار بعد 3 هزائم متتالية خاصة بعد رحيل المدرب البرتغالي ألكسندر سانتوس في الساعات الماضية وأنباء الاتفاق مع المدرب الأسعد الدريدي.

ويطمع الرياضي القسنطيني في تحقيق الفوز على حساب برافوش في الجزائر من أجل الاقتراب بقوة من أجل التأهل خاصة في ظل تساوي رصيد القسنطيني وبرافوش وسيمبا (6 نقاط).

ويحل نهضة بركان المغربي متصدر المجموعة الثانية ضيفاً على منافسه الملعب المالي الذي يحتل المركز الثاني، بينما يلعب ستيلينبوش الجنوب أفريقي مع ضيفه لواندا سول الأنجولي في الجولة ذاتها.

ويعني الفوز لفريق نهضة بركان التأهل بشكل رسمي بغض النظر عن نتيجة آخر جولتين، وهو ما يدفع كتيبة المدرب التونسي معين الشعباني لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار وحسم التأهل.

ويخرج اتحاد العاصمة الجزائري لمواجهة قوية ضد أسيك الإيفواري في المجموعة الثالثة، بينما يستضيف جراف السنغالي منافسه أورابا يونايتد البوتسواني.

ويتصدر اتحاد العاصمة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط وخلفه أسيك برصيد 4 نقاط ثم جراف وأورابا برصيد نقطتين.

ويطمع الفريق الجزائري في تحقيق الفوز على حساب أسيك، من أجل تعزيز الصدارة وحسم التأهل بشكل رسمي إلى دور الثمانية.