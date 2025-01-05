متحدث الصحة بغزة: عدد كبير من المصابين تحت الأنقاض بسبب منع الاحتلال وصول الإسعاف إليهم

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور خليل دقران، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي مازال مستمرا في الهجمة «المسعورة» على المواطنين بقطاع غزة، ويستهدفهم في كل مكان ويرتكب العديد من المجازر.

وأضاف دقران، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أنّ آخر هذه المجازر ما حدث في المحافظة الوسطى والشمال والمحافظات الجنوبية، مشيرًا إلى أن تعداد الشهداء بلغ أكثر من 65 شهيدًا في جميع مستشفيات قطاع غزة.

ونوه أن «هناك عددًا كبيرًا مازال موجودًا من المصابين تحت الركام، لأن جيش الاحتلال يمنع وصول سيارات الإسعاف إلى أماكن الاستهداف».

وأكمل: «في شمال قطاع غزة، هناك عدد كبير من المصابين الموجودين تحت الركام فارقوا الحياة بسبب عدم وصول سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني لانتشال المصابين من أماكن الاستهداف، فجيش الاحتلال يقصف المواطنين وبعض السكان الذين يؤمنون المساعدات يوميا».