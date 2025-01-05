الشربيني: مشروعات بقيمة 350 مليون جنيه لعدم تكرار الأزمة

محافظ أسوان: إلغاء فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وتوجيه جميع الاعتمادات المالية لدعم البنية التحتية لقطاع المياه

تقدم وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، بالاعتذار للأهالي والقيادات البرلمانية والتنفيذية والشعبية بمحافظة أسوان عن أزمة انقطاع المياه، مؤكدا العمل على عدم تكرارها بأي حال من الأحوال، وأنه ستكون هناك متابعة مستمرة لكل شبكات المياه والصرف الصحي على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء موسع جمع وزير الإسكان واللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، مع القيادات البرلمانية والتنفيذية والإعلامية بالمحافظة، لاستعراض الإجراءات التنفيذية، والأسباب الفنية الحقيقية لمشكلة عدم انتظام مياه الشرب ببعض المناطق بمدينة أسوان، وذلك عقب الانتهاء من مشكلة عدم انتظام المياه.

وقال الشربيني: "كان هناك تواصلا بين الوزارة والمحافظة منذ بدء المشكلة وتم تشكيل خلية أزمة برئاسة نائب الوزير لشئون المرافق، وعضوية رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمختصين، مدعمين فنيا من شركات مياه الشرب (القاهرة وقنا وسوهاج والأقصر والجيزة) بأطقم فنية وأجهزة للكشف وتحديد سبب العطل"، بحسب بيان لوزارة الإسكان.

وأشار إلى دراسة أسباب المشكلة حيث تبين أن التعامل الفني لإفراغ الخزان من المياه تم بشكل خاطئ؛ ما ترتب عليه دخول جيوب هوائية إلى الشبكة التي يبلغ طولها 6 كم، بالإضافة إلى تلف المحابس الخاصة بإفراغ الهواء من الخط نتيجة لعدم وجود صيانة دورية لها وطبيعة أرض أسوان الجبلية التى يوجد بها ارتفاعات وانخفاضات كثيرة في التضاريس.

وتابع الوزير: "تعاملت الفرق الفنية مع العطل من خلال تغيير المحابس التالفة، وإفراغ الخط من الجيوب الهوائية من خلال تشغيل المياه، ومتابعة وصول المياه للنقاط المختلفة حتى أصبح الضخ مستمرا ومتواصلا ومستقرا حتى يوم الأحد 29 ديسمبر 2024، وبعد استقرار وضع الشبكة في منطقة المحمودية بدأت شركة المياه الضخ تباعا في باقي المناطق".

وخلال اللقاء، أعلن وزير الإسكان تفاصيل الخطة العاجلة التي تقدم مجموعة من الحلول المقترحة لعدد من المناطق بمدينة أسوان، ومنها إعادة تأهيل 4 طلمبات من أصل 8 بمحطة جبل شيشة، وإعادة تأهيل 2 طلمبة بمأخذ المحطة والتطهير، وإعادة تأهيل المطرقة المائية، وجميع المحابس داخل المحطة و2 طلمبة غسيل، وإعادة تأهيل جميع محابس (قفل / هواء) على الخطوط الرئيسية بعد استقرار تقديم الخدمة، وتطهير خزاني المحمودية وإعادة تأهيله بعد استقرار الخدمة بشهر على الأقل مع التأكيد على كفاية الخزانات للتغذية، وإعادة تأهيل عاجل لرافعى المحمودية والصداقة.

كما تشمل: رفع الكفاءة التشغيلية للشبكات والروافع الداخلية بمناطق الصداقة والمحمودية والسادات، وتعزيز الربط (الإلكتروني - الأتوماتيك) بين محطة جبل شيشة وخزان المحمودية، وتوفير 3 ورش متنقلة و6 طلمبات نزح، وأجهزة قياس تصرف متنقلة، وأجهزة رفع مساحي، وعدد كافٍ من وسائل الانتقال والعمالة (مهندسين ومحاسبين)، بتكلفة إجمالية حوالي 500 مليون جنيه تحت العجز والزيادة.

كما أعلن الشربيني، عن عدد من المشروعات والتي تمثل حلولا دائمة سيتم تنفيذها خلال عامين وهي: أولا مشروعات الصرف الصحي وتشمل رافع صرف صحي السيل بمركز أسوان، وإحلال وتجديد خط الإنحدار الرئيسي بمنطقة السيل الجديد قطر 1200 مم، وإحلال وتجديد شبكة انحدار السيل الجديد والسيل الريفي، وثانيا مشروعات مياه الشرب وتشمل خزان منطقة بسمة وتكملة خطوط الطرد بمركز أسوان، وإنشاء خزان مياه شرب المحمودية (معبد) بالشيخ هارون طاقة 5 آلاف م3 وخطوطه بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان، و إنشاء محطة مياه شرب بالشلال طاقة 30 ألف م3/يوم بمركز أسوان، وذلك بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه.

من جانبه، أعلن الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إلغاء جميع فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، والذي يواكب يوم 15 يناير المقبل، وتوجيه جميع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الفعاليات إلى دعم منظومة البنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وهو الذى يتوافق أيضاً مع توجيهات رئيس الوزراء بترشيد الإنفاق.

وأشاد محافظ أسوان بوعي المواطن الأسواني، وتفهمه لعناصر هذه المشكلة المفاجئة والخارجة عن الإرادة، والتي تم التعامل والتفاعل معها بروح الفريق الواحد من مختلف الجهات، والتي تكاتفت من أجل تحقيق هدف واحد وهو التغلب عليها بشكل كامل حيث واصلت الأطقم الفنية الموفدة من وزارة الإسكان وشركات المياه الوطنية الكبرى الليل بالنهار مما توج وأثمر عن القضاء على مشكلة ضعف وانقطاع مياه الشرب عن أحياء المحمودية والصداقة الجديدة واللوتس، فضلا عن المناطق الواقعة بطريق السادات وذلك بعد النجاح في تفريغ أكثر من 2000 م3 من جيوب الهواء داخل الخطوط الرئيسية والتى كانت السبب الرئيسى فى انخفاض كفاءتها بنسبة 50%.

وأوضح المحافظ أن المحافظة بالتعاون مع وزارة الإسكان تمكنت من توفير 16 سيارة مياه لتوفير المياه طوال هذه الفترة، مع قيام المحافظة بتوفير 5000 كرتونة مياه معدنية وتم توزيعها على الأهالي، فضلا عن قيام المحافظة من خلال القيادات التنفيذية بتوضيح كل الإجراءات التي تم اتخاذها من مختلف الجهات لإصلاح العطل سواء عن طريق الصفحة الرسمية للمحافظة أو التواصل المباشر مع المواطنين في هذه المناطق.

وأكد وزير الإسكان ومحافظ أسوان اتخاذ قرارات بشأن محاسبة المسئولين عن الأزمة، وسيتم محاسبة المسئولين عن هذه المشكلة لضمان عدم تكرارها مرة أخرى.

وفي ختام اللقاء، تقدم الحضور بالشكر لوزير الإسكان ومحافظ أسوان على الجهد المبذول لحل المشكلة، وعلى سرعة الاستجابة لشكاواهم، والتواصل الدائم معهم حتى انتهاء المشكلة، وفق البيان.