التعليم: التقييمات الأسبوعية حسنت مستوى القراءة والكتابة بالصفوف الابتدائية

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية أحدثت صدى إيجابيًا فيما يتعلق بتحصيل الطلاب وقدرتهم على المواظبة على الدراسة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن هناك تحسنًا كبيرًا في القراءة والكتابة والرياضيات بالصفوف الثالث والرابع والخامس والابتدائي.

وأشار إلى أن هذا الأمر راجع في الأساس إلى الالتزام بالتقييمات والاختبارات، مؤكدا أنه حتى إذا كان الطلاب ينقلون الإجابات فهو في هذه الحالة يمارسون الكتابة.

ونوه بأن الطلاب الذين بحوزتهم أجهزتهم التابلت وتتوفر في مدارس بنية تكنولوجية مناسبة، سيؤدون الامتحانات على الأجهزة بشكل طبيعي، في حين أن الطلاب الذين ليس بحوزتهم الأجهزة حتى الآن سيؤدون الامتحانات ورقيًّا.

ونوه بأن هذا الأمر يشمل أي طالب لديه مشكلة في جهاز التابلت الخاص به، حيث سيؤدي الامتحان بشكل ورقي في المواعيد المقررة.

وسبق أن أعلنت وزارة التربية والتعليم، عدم عقد امتحانات نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل في أيام 6 و7 و8 و19 يناير الجاري، وذلك لمراعاة أعياد المسيحيين، سواء مستوى رفيع أو مواد غير مضافة للمجموع لجميع المراحل التعليمية.

وأكدت الوزارة في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، اتباع الإجراءات المنظمة لأعمال امتحانات نصف العام 2025، وأن يعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.