هيئة الإغاثة الإنسانية التركية: أرسلنا 161 حاوية مساعدات للسودان في 2024

أرسلت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، 161 حاوية محملة بمساعدات إنسانية إلى السودان خلال عام 2024، ليستفيد منها أكثر 3. 2 مليون شخص، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

ولفتت هيئة الإغاثة، في بيان لها اليوم الأحد، إلى أن الصراع الذي بدأ في السودان منذ 15 أبريل 2023، أدى إلى مقتل أكثر من 20 ألف شخص، في حين اضطر نحو 12 مليون شخص للنزوح، وأصبح أكثر من 25 مليون سوداني بحاجة إلى المساعدات".

وأضاف البيان، أن الهيئة أرسلت منذ بداية الحرب 204 حاويات محملة بالمواد الإغاثية إلى السودان، منها 161 حاوية أرسلتها في عام 2024.

وأوضح أنه تم إرسال 150 منها مع سفينة "الخير" التي انطلقت في سبتمبر، كما جرى إرسال 7 حاويات مع هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، ومن ثم اعقبتها أربع حاويات محملة بالقمح.

وأشار البيان، إلى أن توزيع المساعدات المرسلة لا يزال متواصلا، ومن المتوقع أن يبلغ اجمالي عدد المستفيدين منها أكثر من مليونين و304 آلاف شخص.

وذكر البيان، أن المساعدات تضمنت مواد غذائية، وملابس، ومستلزمات إيواء، ومواد تنظيف، ومنتجات زراعية.