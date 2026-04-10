أمريكا: ارتفاع أسعار الطاقة يدفع التضخم إلى أعلى مستوى في 4 سنوات

أدت القفزة الواسعة في أسعار الطاقة بسبب الحرب في إيران إلى دفع معدلات التضخم في الولايات المتحدة لتسجل أكبر ارتفاع لها خلال أربع سنوات.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية، أن أسعار المستهلكين ارتفعت في مارس بنسبة سنوية بلغت 3.3% مقابل 2.4% في فبراير السابق عليه. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في مارس بنسبة 0.9%، في أكبر زيادة من نوعها خلال قرابة أربع سنوات.

وارتفعت الأسعار الرئيسية، التي تستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، بنسبة سنوية بلغت 2.6% في مارس، مقابل 2.5% في فبراير.

وسجلت أسعار الطاقة الإجمالية زيادة نسبتها 10.9% عن شهر يناير الماضي، وهو الأعلى منذ سبتمبر2005.

أما أسعار البنزين وحدها، فقد قفزت بنسبة 21.2% خلال الفترة بين فبراير ومارس الماضيين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الجمعة.

وعلى صعيد آخر، قالت (د ب أ)، إن أسعار تذاكر الطيران والأثاث المنزلي والرسوم الدراسية والسيارات الجديدة ارتفعت أيضا ، بينما تراجعت أسعار الرعاية الصحية والعناية الشخصية والسيارات والشاحنات المستعملة.

يشار إلى أن صدمة أسعار الغاز الناجمة عن الحرب الإيرانية حولت مسار التضخم، من تراجع بطيء وتدريجي إلى زيادة حادة، أبعد من هدف الاحتياطي الفيدرالي، الذي يبلغ 2%.

ونتيجة لذلك، من شبه المؤكد أن يؤجل البنك المركزي أي خفض في أسعار الفائدة لأشهر، وأسعار الغاز أيضا تمثل أيضا تكلفة واضحة للغاية ولها آثار واسعة على ثقة المستهلك والمشاعر السياسية.