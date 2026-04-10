قاليباف: لا تفاوض مع واشنطن قبل وقف إطلاق النار في لبنان والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة

ربط رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، بدء المفاوضات مع الولايات المتحدة بتنفيذ إجراءين قال إنه سبق الاتفاق عليهما، وهما وقف إطلاق النار في لبنان والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

وقال قاليباف، في منشور على منصة إكس، اليوم الجمعة، إن هذه الخطوات جزء من التزامات قطعتها الأطراف، ونبّه إلى ضرورة عدم بدء المحادثات قبل الوفاء بها، وسط تصاعد الخلافات بشأن شروط وقف إطلاق النار واستمرار الأعمال القتالية في لبنان، بحسب وكالة رويترز.

وغدًا السبت، تتأهب السلطات في باكستان للجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف إنهاء الحرب التي بدأت بهجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران في 28 فبراير.

وقدمت إيران، يوم الأربعاء، مقترحًا من 10 نقاط لإنهاء الحرب، شمل الاحتفاظ بالسيطرة على مضيق هرمز، وقبول حقها في التخصيب النووي، ورفع العقوبات، وإنهاء الحرب، بما في ذلك الحملة ضد حزب الله في لبنان.