جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة عسكريين اثنين بشظايا مسيرة مفخخة جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إصابة عسكريين اثنين بشظايا طائرة مسيّرة مفخخة سقطت في جنوبي لبنان.

وقال جيش الاحتلال، في بيان: "أُصيب جندي بجروح خطيرة، كما أُصيب مقاتل آخر بجروح طفيفة في وقت سابق من اليوم (الجمعة)، جراء شظايا طائرة مسيّرة مفخخة سقطت بالقرب من القوات في جنوب لبنان".

وأوضح أنه جرى إجلاء المصابين لتلقي العلاج في أحد المستشفيات، دون تفاصيل إضافية.

وحسب آخر إحصائية رسمية نشرها الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أصيب 411 عسكريا، بينهم 27 في حالة خطيرة و60 بحالة متوسطة، منذ بدئه الحرب على إيران ولبنان نهاية فبراير الماضي، حيث يواجه مقاومة شرسة من مقاتلي "حزب الله".

ولا يحدد جيش الاحتلال الإسرائيلي عادة في معطياته أماكن إصابات العسكريين، ولكنه أعلن في بيانات سابقة إصابة عشرات منهم منذ بدء عدوانه على لبنان في 2 مارس الماضي.

ويأتي ذلك في وقت تفرض فيه إسرائيل تعتيما شديدا على نتائج الرد العسكري الإيراني والقصف الذي نفذه "حزب الله"، حيث لا تتوفر تقارير مستقلة بشأن حجم الضحايا والأضرار التي خلفتها الهجمات الصاروخية عليها.

وفجر الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الموافقة على وقف إطلاق نار مع إيران لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، غير أنه رهن ذلك بالفتح "الكامل والفوري" لمضيق هرمز، وأن يكون وقف إطلاق النار ثنائي الجانب.

ورغم تأكيد إسلام آباد وطهران أن الهدنة تشمل لبنان، نفت واشنطن وتل أبيب ذلك، وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن ضربات على لبنان وُصفت بأنها "الأعنف" منذ بدء العدوان، ما أسفر إجمالا عن سقوط 1888 شهيدا و6 آلاف و92 جريحا، حتى الخميس، وفقا للصحة اللبنانية.