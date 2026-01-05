كشفت مؤشرات الحصر العددي لجولة الإعادة في الدوائر الـ30 الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا، ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، عن فوز مرشح حزب النور حمادة سليمان، بعد حصوله على 95 ألفًا و682 صوتًا بدائرة سنورس بمحافظة الفيوم.

وبذلك ارتفع رصيد حزب النور في مجلس النواب المقبل إلى 6 مقاعد، حسمها كل من: أحمد سعيد أبو عمر عن دائرتي إيتاي البارود وشبراخيت بمحافظة البحيرة، ومحمود رشاد عن دائرتي أبو حمص وإدكو بالبحيرة، ومحمد مصطفى خليفة عن دائرة كفر الشيخ وقلين، وعبد الله عوض عن دائرة الزقازيق والقنايات، والسيد صبري عن دائرة العاشر من رمضان، إضافة إلى حمادة سليمان عن دائرة سنورس بمحافظة الفيوم، وذلك وفقًا لنتائج الحصر العددي لجولة الإعادة في الدوائر الـ30 الملغاة.

وكان حزب النور قد دفع بـ12 مرشحًا في انتخابات مجلس النواب، موزعين على المرحلتين الأولى والثانية، وأسفرت النتائج عن فوز 6 مرشحين، مقابل خسارة 6 آخرين.