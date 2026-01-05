سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدى حريق في كابلات الكهرباء بالعاصمة الألمانية برلين وانقطاع التيار الكهربائي إلى بروز اسم جماعة "فولكان" اليسارية المتطرفة التي تستهدف البنى التحتية الحيوية منذ عام 2011.

وبحسب تقارير جهاز الاستخبارات الداخلية الألمانية "هيئة حماية الدستور"، تنفذ جماعة فولكان منذ عام 2011، وعلى فترات متقطعة، عمليات حرق متعمد وتخريب ضد بنى تحتية حيوية في ولايتي برلين وبراندنبورغ.

وترتبط الجماعة التي تستخدم خطابا "بيئيا"، بكثير من الهجمات التي استهدفت خطوط السكك الحديدية، وكابلات نقل الطاقة، والبنية التحتية للاتصالات، والمنشآت الصناعية.

ووفق السلطات الأمنية الألمانية، تعرِّف جماعة فولكان نفسها بخطاب "مناهض للرأسمالية ونضال بيئي".

وترى الجماعة البنية التحتية للطاقة "الركيزة الأساسية للنظام الرأسمالي واقتصاد الوقود الأحفوري"، وتدَّعي أن هجماتها مبرَّرة على هذا الأساس.

وترفض الجماعة رفضا كاملا سياسات الدولة في مواجهة أزمة المناخ، وتدعو إلى "تعطيل" الصناعات والبنى التحتية المرتبطة بالطاقة من خلال التخريب.

وبحسب تقارير هيئة حماية الدستور، لا يُعرَف على وجه الدقة عدد أفراد جماعة "فولكان" أو طبيعة هيكليتها التنظيمية.

وذكرت صحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية أن مسؤولين أمنيين يرون أن التشابه الكبير في اللغة والمحتوى بين البيانات الصادرة عن الجماعة في سنوات مختلفة يشير إلى أنها كُتبت "جزئيا أو كليا من الكاتب نفسه".

وارتبط اسم الجماعة أيضا بهجمات على البنية التحتية الكهربائية لمصانع "تسلا" في عامي 2021 و2024.

وبحسب مسؤولين أمنيين، لم تؤثر هذه الهجمات على شركة تسلا فقط، بل تسببت أيضا بانقطاع واسع للكهرباء طال منشآت مجاورة، وعيادة طبية، وأجزاء من مدينة برلين.

والسبت، أدى حريق في كابلات الكهرباء في برلين إلى انقطاع التيار عن نحو 50 ألف منزل وقرابة ألفَي منشأة تجارية.

وتضرر من الانقطاع أكثر من 100 ألف شخص في المنطقة، فيما أعلنت السلطات أن إعادة الكهرباء قد تستغرق حتى 8 يناير الجاري.

وكانت جماعة "فولكان" اليسارية المتطرفة قد أعلنت مسؤوليتها عن عملية التخريب.