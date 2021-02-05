قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن زيارة رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري إلى القاهرة ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، جاءت بتوقيت في غاية الأهمية، منوهًا إلى أن الأوضاع في لبنان ليست على ما يرام.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن لبنان يشهد حالة من حالات الاضطراب الممتدة، لافتًا إلى مرور 50 يومًا منذ تكليف «الحريري» بتشكيل الحكومة.

وأشار إلى أن قدر التعقيدات والضغوط الداخلية حال دون تشكيل حكومي يحظى بثقة الشعب اللبناني، قائلًا إن لبنان يواجه إشكاليات تشمل تشكيل الحكومة القائمة، والأزمة الاقتصادية الخانقة، فضلًا عن تفشي فيروس كورونا بشكل كبير.

ونوه رئيس المركز المصري للفكر والدارسات الاستراتيجية إلى أن جائحة كورونا مثلت ضغطًا إضافيًا ومضاعفًا على المؤسسات اللبنانية، مؤكدًا أنه أمر لا ينفرد به لبنان وحده.

ولفت إلى أن لبنان محاط بعدد كبير من المهددات الأمنية، والتي اطلع عليها الرئيس السيسي أثناء لقاء الحريري أمس، مؤكدًا أن مصر داعمة رئيسية للبنان وباحثة عن استقراره.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، سعد الحريري المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد حرص مصر للحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية بالمقام الأول، ولإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حالياً، من خلال قيام كافة القادة اللبنانيين بإعلاء المصلحة الوطنية، وتسوية الخلافات، وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني.