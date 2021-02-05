ضبط 720 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط 720 طربة لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة من ضبط (720 طربة لمخدر الحشيش وزنت 102 كيلو – كمية من مخدر الهيروين - مبالغ مالية – 2 هاتف محمول - ميزان)، بحوزة (عاطلين – مقيم أحدهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية والآخر بمحافظة أسيوط- لأحدهما معلومات جنائية) وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 6 ملايين 900 ألف جنيه تقريبًا، وتم لتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.