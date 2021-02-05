 ضبط 720 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية - بوابة الشروق
الجمعة 5 فبراير 2021 3:00 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

ضبط 720 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى عطية:
نشر في: الجمعة 5 فبراير 2021 - 2:30 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 فبراير 2021 - 2:30 ص

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط 720 طربة لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة من ضبط (720 طربة لمخدر الحشيش وزنت 102 كيلو – كمية من مخدر الهيروين - مبالغ مالية – 2 هاتف محمول - ميزان)، بحوزة (عاطلين – مقيم أحدهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية والآخر بمحافظة أسيوط- لأحدهما معلومات جنائية) وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 6 ملايين 900 ألف جنيه تقريبًا، وتم لتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك