اليونان: مسلح يفتح النار على مكتب ضمان اجتماعي ومحكمة في أثينا ويصيب عدة أشخاص

أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الثلاثاء، أن شخصا أطلق النار داخل مكتب للضمان الاجتماعي ومبنى محكمة في العاصمة أثينا، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

وأوضحت الشرطة أن عمليات التمشيط لا تزال جارية للعثور على الجاني، الذي ذكرت وسائل إعلام محلية أنه رجل يبلغ من العمر 89 عاما.

وبحسب بيان الشرطة، بدأ الهجوم حين أطلق الرجل، الذي كان يحمل بندقية صيد، النار داخل مكتب الضمان الاجتماعي، مما أصاب أحد الموظفين.

وقدم رجال الشرطة الإسعافات الأولية للموظف المصاب، عندما وصلوا إلى الموقع، ولكن مطلق النار انتهز الفرصة ولاذ بالفرار.

وتشتبه السلطات في أن الرجل قام لاحقا بإطلاق النار في الطابق الأرضي بأحد المجمعات القضائية بأثينا، مما أسفر عن إصابة عدد آخر من الأشخاص. وأضافت الشرطة أن عناصرها عثروا على البندقية المستخدمة في الهجوم.

وأظهرت لقطات بثتها القناة اليونانية الرسمية "إي آر تي نيوز"، طواقم إسعاف وهي تنقل ثلاثة أشخاص على الأقل من مبنى المحكمة إلى سيارات الإسعاف.

ولا تزال دوافع إطلاق النار غير معروفة.

وأفادت "إي آر تي" بأن المسلح قام عق إطلاقه النار داخل المحكمة، بإلقاء عدة مظاريف تحتوي على وثائق على الأرض، مدعياً أن هذه الوثائق هي سبب أفعاله.

يشار إلى أن جرائم العنف باستخدام الأسلحة النارية نادرة نوعا ما في اليونان، فرغم أن القانون يسمح بامتلاكها، إلا أنها تخضع لقيود صارمة.