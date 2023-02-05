كهربا يوجه رسالة لـ أفشة بعد هدفه أمام سياتل الأمريكي

وجه محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب النادي الأهلي، رسالة إلى زميله محمد مجدي «أفشة» بعد تسجيله هدفا في مباراة الفريق الأحمر أمام سياتل الأمريكي، في بطولة كأس العالم للأندية 2022.

وكان فريق الأهلي قد حقق الفوز على نظيره سياتل الأمريكي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب ابن بطوطة في طنجة مساء اليوم السبت، في إطار منافسات مونديال الأندية.

ونشر كهربا عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، صورة تجمعه بـ أفشة، معلقا عليها: «ألف مبروك يا أخويا الفرحة حلوة».

وسيواجه الأهلي نظيره ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء القادم على ملعب مولاي عبدالله، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من مونديال الأندية.