أعلنت روسيا أن سفينة شحن كانت متجهة إلى مقاطعة كالينينجراد تعرضت لهجوم في مياه محايدة داخل خليج فنلندا، مما يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي تواجه صادرات البلاد من الطاقة والغذاء عبر طرق الشحن الحيوية في بحر البلطيق.

وقال حاكم منطقة لينينجراد الكسندر دروزدينكو على منصة تليجرام إن طائرتين مسيرتين هاجمتا السفينة على بعد حوالي ثلاثة أميال بحرية من الحدود البحرية لروسيا، مضيفا أنه تم إجلاء الطاقم، وفق ما أوردته وكالة بلومبرج.

وقالت وزارة الخارجية الفنلندية إنها رصدت هجوما على سفينة تجارية روسية في المياه الدولية غرب جوجلاند في شرق خليج فنلندا. ولم تنشر روسيا المزيد من التفاصيل، ولم تعلق أوكرانيا على الحادث.

وكانت هذه المنطقة، التي يوجد بها العديد من أكبر موانئ روسيا في بحر البلطيق ، لموجة كبيرة من الهجمات بالطائرات المسيرة ،حيث تم إسقاط 80 طائرة مسيرة أوكرانية، وفقا للحاكم.

ويأتي هذا الحادث في أعقاب هجوم بطائرات مسيرة وقع في 11 نوفمبر على "أوست-لوجا" -وهي مركز تصدير رئيسي على بحر البلطيق- مما تسبب في اندلاع حريق وإلحاق أضرار بالبنية التحتية للطاقة، وهو ما كشف عن قدرة أوكرانيا على استهداف مواقع بعيدة عن حدودها؛ إذ تقع "أوست-لوجا" على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال كييف.

كان أوست لوجا أكبر ميناء لتصدير الحبوب في البلاد لهذا الشهر، حيث قام بمناولة 684 ألف طن.

وانجرفت السفينة إلى المياه الفنلندية بعد تعرضها للهجوم واندلاع النيران فيها. ولم تصدر روسيا مزيدا من التفاصيل، كما لم تعلق أوكرانيا على الحادث.

وذكرت صحيفة "هلسنجين سانومات"، نقلا عن حرس الحدود الفنلندي، أن السفينة كانت مرتبطة بالجيش الروسي، وربما كانت تحمل معدات عسكرية. إلا أن حرس الحدود أبلغ الصحيفة، التي تصدر في هلسنكي، بأنه لم يتم التحقق من طبيعة الشحنة.

وتعد هذه هى ثاني سفينة تتعرض لهجوم بطائرة مسيرة خلال هذا الشهر في خليج فنلندا، مع امتداد العمليات العسكرية الأوكرانية إلى منطقة جديدة بعيدة عن الحدود الروسية. وكانت السفينة الحربية الروسية "نارو-فومينسك"، من طراز "بويان-إم"، قد تعرضت لهجوم في 11 نوفمبر ، ضمن هجوم استهدف ميناء أوست-لوغا، أحد المراكز الرئيسية للصادرات الروسية على بحر البلطيق.

وفي سياق منفصل، أعلنت فنلندا الاشتباه في انتهاك مروحية روسية مجالها الجوي، بعد ظهر اليوم السبت، بالقرب من بلدة لوفييسا المطلة على خليج فنلندا.