محافظ المنوفية يتابع أعمال رصف وتطوير الطرق والميادين

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ضرورة التواجد الميداني والمتابعة الدورية لأعمال الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة؛ لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز، وذلك تماشياً مع الخطة الشاملة التي تتبناها المحافظة في النهوض بالبنية التحتية والأساسية، وتطوير شبكات الطرق الداخلية والمحاور المرورية؛ للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، الأعمال التحضيرية لرصف شارع المقابر بميت شهالة وامتداد شارع نادي المعلمين، ومتابعة أعمال تسوية وتمهيد شارع معرض رامي بداية من شارع بور سعيد حتى شارع سيدي عبد الرحيم، وتركيب بلدورات الأرصفة الجانبية بشارع الإسطبل بداية من ترعة الغزالية حتى شارع الحرية تمهيدا للبدء في أعمال الرصف، ومتابعة فرد وتسوية طبقة السن بشارع داير الناحية بقرية ساحل الجوابر، عقب الانتهاء من توصيل المرافق ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفرد طبقة السن بشارع مكتب البريد بداية من شارع كمال النجار وحتى شارع عبد القوي الضبع؛ لبدء وضع الطبقة الأسفلتية النهائية.

وتفقد رئيس الوحدة المحلية لمركز أشمون، أعمال تركيب البلدورات وإنشاء الأرصفة الجانبية بشارع الموقف الجديد، مؤكدا أن العمل جار على قدم وساق بجميع مواقع العمل بالشوارع المستهدف رصفها بخطة الرصف الجديدة بواقع 11 شارعا بنطاق المدينة لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين.

وأشرفت رئيسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، على أعمال التطوير والصيانة الشاملة بكوبري الباجور العلوي بتنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري، وجار حاليا إزالة وتكسير البلاطات الخرسانية العلوية المتهالكة والويبات، وإعادة رصفها كونه محورا مروريا هاما يربط مدينتي الباجور وشبين الكوم، واستمرار غلق اتجاه (القاهرة /شبين الكوم)، وانتظام خطوط السير بالطرق البديلة من خلال شارع بنها وحتى مصرف أم خليفة أمام حركة المركبات؛ تخفيفا عن المواطنين.

وفي مركز منوف، تابع رئيس الوحدة المحلية، أعمال تركيب بلاط الانترلوك بشارع مليك وأبو زيد وأبو حصوة، ضمن 14 شارعا جار رصفهم وتطويرهم بنطاق المدينة.

وتابع رئيس المدينة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الميادين العامة بنطاق المدينة بواقع 5 ميادين؛ بهدف الارتقاء بالمظهر العام وإضفاء مظهر جماليا وحضاريا.

وتفقد رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان، أعمال تطوير كورنيش عبده حمزة، من تركيب الأعمدة الديكورية وبلاط الإنترلوك على امتداد طول الكورنيش؛ لإضفاء مظهرا جماليا وحضاريا بالمدينة.

وأكدت رئيس حي شرق شبين الكوم، استمرار تركيب بلاعات الأمطار بشارع حسني مبارك وتسوية شارع أنور السادات بكفر المصيلحة؛ تمهيدا لوضع طبقة الأساس، ومتابعة استمرار أعمال قطع الفرمة بالطريق الرابط بين ميدان عايده بقرية ميت خاقان ومحور حضانة الفاروق، ضمن خطة محافظة المنوفية لخلق محاور مرورية جديدة تساهم في تخفيف الاختناقات المرورية عن العاصمة، والتنبيه على القائمين بالأعمال بتكثيف الجهود؛ لتسريع وتيرة العمل مع الالتزام بجميع المواصفات والمعايير الفنية المقررة.