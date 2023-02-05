وزيرا خارجية السعودية والكويت يتبادلا الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية

التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، الأحد اليوم، نظيره الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وذلك في مقر وزارة الخارجية الكويتية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، إضافةً إلى استعراض فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتبادل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأقام وزير خارجية دولة الكويت، مأدبة غداء تكريمًا مساء الأحد، لنظيره السعودي والوفد المرافق له.

وحضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، سلطان بن سعد بن خالد، مساعد مدير إدارة دول شبه الجزيرة العربية، تركي بن سلطان بن ناصر، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.