تنظم وزارة الأوقاف، 27 ندوة علمية بعنوان: "دور الأم في ترسيخ القيم في نفوس النشء"، وذلك كل يوم جمعة داخل المساجد الكبرى بمختلف المديريات على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار برنامجها التوعوي "لقاء الجمعة للأطفال".

وتأتي هذه الندوات ضمن جهود الوزارة لبناء وعي الأطفال على أسس دينية وأخلاقية ووطنية صحيحة، إيمانًا بدور الأسرة -وخاصة الأم– في تنشئة الأبناء وغرس القيم في وجدانهم منذ الصغر.

ويشارك في هذه اللقاءات عدد من الأئمة المتميّزين والواعظات المتخصصات في مخاطبة الأطفال، بهدف تقديم محتوى تربوي ودعوي مبسّط، يسهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة وبناء شخصية سوية قادرة على التمييز بين الحق والباطل.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه الندوات تأتي ضمن خطة دعوية شاملة تستهدف النشء، وتُفعّل الدور التربوي للمسجد، مع الاستمرار في إطلاق برامج متخصصة للأطفال تواكب احتياجاتهم وتواكب تحديات العصر، بما يسهم في إعداد جيل وطني مستنير.