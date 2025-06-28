 أحمد حلمي عن حادث الطريق الإقليمي: خبر صادم وموجع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أحمد حلمي عن حادث الطريق الإقليمي: خبر صادم وموجع


نشر في: السبت 28 يونيو 2025 - 3:16 م | آخر تحديث: السبت 28 يونيو 2025 - 3:17 م

تقدم الفنان أحمد حلمي، بخالص التعازي إلى أسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي المعروف إعلاميا بـ"طريق الموت"، والذي راح ضحيته 18 فتاة في عمر الزهور، وسائق السيارة.

وكتب حلمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، خالص عزائي لكل أسر وأهالي ضحايا الطريق الإقليمي".

وتابع: "ربنا يصبركم ويقويكم، ربنا يرحمهم، خبر صادم ومؤسف وموجع جدا".

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