أحمد حلمي عن حادث الطريق الإقليمي: خبر صادم وموجع

تقدم الفنان أحمد حلمي، بخالص التعازي إلى أسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي المعروف إعلاميا بـ"طريق الموت"، والذي راح ضحيته 18 فتاة في عمر الزهور، وسائق السيارة.
وكتب حلمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، خالص عزائي لكل أسر وأهالي ضحايا الطريق الإقليمي".
وتابع: "ربنا يصبركم ويقويكم، ربنا يرحمهم، خبر صادم ومؤسف وموجع جدا".
وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، الذي أسفر عن وفاة 18 فتاة وقائد السيارة التي كانت تقل الضحايا.
وأمس الجمعة، تلقت السلطات بلاغا بوقوع حادث تصادم بين شاحنة وحافلة ركاب على الطريق الإقليمي بمدينة أشمون التابعة لمحافظة المنوفية شمال القاهرة.
وعلى الفور سارعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، حيث تم انتشال 19 جثة من الضحايا.
ونقل المصابون، بعضهم في حالة حرجة، إلى عدد من مستشفيات الباجور، وقويسنا، وشبين الكوم التعليمي، وأشمون العام.