أحمد حلمي عن حادث الطريق الإقليمي: خبر صادم وموجع

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، الذي أسفر عن وفاة 18 فتاة وقائد السيارة التي كانت تقل الضحايا.

وأمس الجمعة، تلقت السلطات بلاغا بوقوع حادث تصادم بين شاحنة وحافلة ركاب على الطريق الإقليمي بمدينة أشمون التابعة لمحافظة المنوفية شمال القاهرة.

وعلى الفور سارعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، حيث تم انتشال 19 جثة من الضحايا.

ونقل المصابون، بعضهم في حالة حرجة، إلى عدد من مستشفيات الباجور، وقويسنا، وشبين الكوم التعليمي، وأشمون العام.