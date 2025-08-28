كروس: أثق في ألونسو مع ريال مدريد

أبدى ​توني كروس​، اللاعب السابق لنادي ​ريال مدريد​، ثقته الكبيرة في المدرب الجديد ​تشابي ألونسو​ بعد إجراء قرعة ​دوري أبطال أوروبا​ للموسم الجديد.

وفي حديث له، قال توني كروس: "في السابق، لم نواجه خصومًا أقوياء حقًا، لكننا نثق في المدير الفني الجديد للفريق، تشابي ألونسو".

وتظهر تصريحات كروس التفاؤل داخل صفوف الفريق الاسباني واستعداده لمواجهة أبرز الفرق الأوروبية في دور المجموعات.

ويواجه ريال مدريد فرقًا قوية مثل مانشستر سيتي، ليفربول، يوفنتوس، بنفيكا، مارسيليا، أولمبياكوس، موناكو، وكايرات، مع تأكيده على قدرة الفريق على تقديم مستوى متميز بقيادة ألونسو.