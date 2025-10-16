بريطانيا تنهي طلعاتها الاستطلاعية في سماء غزة بعد عودة الأسرى

قالت وزارة الدفاع في المملكة المتحدة، إن البلاد أنهت طلعاتها الاستطلاعية في سماء غزة بعد الإفراج عن الأسرى الذين كانت تحتجزهم حركة حماس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم الخميس.

وكانت طائرات الاستطلاع البريطانية تنفذ طلعات جوية فوق غزة منذ ديسمبر 2023، فيما ذكرت حكومة المملكة المتحدة أنها كانت "مكلفة بتحديد مواقع الرهائن فحسب".

وكانت آخر طلعة جوية في 10 أكتوبر، قبل ثلاثة أيام من توقيع اتفاق السلام رسميا.

وصرح وزير الدفاع البريطاني جون هيلي بأنه "فخور بجهود المملكة المتحدة لدعم العودة الآمنة للرهائن، واحترافية أفراد الخدمة المعنيين".