الأمين العام للأمم المتحدة: 673 مليون شخص حول العالم يعانون من الجوع

كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الخميس، أن هناك 673 مليون شخص حول العالم يعانون من الجوع، فيما يواجه عدد أكبر من الناس يوميا حالة من عدم اليقين بشأن وجبتهم التالية.

جاءت تصريحات جوتيريش في رسالة له، الخميس، وذلك بمناسبة يوم الأغذية العالمي.

وجاء في رسالة جوتيريش أنه "قبل ثمانين عاماً، في عالم مزقته الحرب، اجتمعت البلدان لدحر الجوع. وفي العقود التي تلت ذلك، حقق العالم تقدماً كبيراً في هذا الاتجاه".

وأكد أن الأزمات الأخيرة تظهر أنه لا يمكن التراخي إذا أردنا الحفاظ على هذه المكاسب.

وأشار إلى وجود الأدوات والمعارف والموارد للقضاء على الجوع، وتوفير الغذاء الجيد والصحي للجميع، مشدداً على ضرورة التحلي بالوحدة.

كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى ظهور تحديات جديدة على مر العقود من ارتفاع معدلات السمنة إلى الصدمات المناخية التي تهدد الأمن الغذائي.

وتابع: "إن موضوع يوم الأغذية العالمي لهذا العام يداً بيد من أجل أغذية أفضل ومستقبل أفضل، هو دعوة للتضامن عبر الحدود والقطاعات والمجتمعات".