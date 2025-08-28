 تقرير للمنتخب بشأن حالة ثنائي الأهلي قبل معسكر سبتمبر - بوابة الشروق
الخميس 28 أغسطس 2025
تقرير للمنتخب بشأن حالة ثنائي الأهلي قبل معسكر سبتمبر

الشروق
نشر في: الخميس 28 أغسطس 2025 - 10:45 م | آخر تحديث: الخميس 28 أغسطس 2025 - 10:45 م

يستعد الجهاز الطبي بالفريق الأول بالنادي الأهلي، بقيادة أحمد جاب الله، لتقديم تقرير إلى نظيره في منتخب مصر، بشأن حالة بعض مصابي الأحمر.

ويقدم الجهاز الطبي للأهلي تقريرًا خلال الساعات القليلة القادمة إلى منتخب مصر بشأن حالة الثنائي، إمام عاشور، ومروان عطية، لاعبا الفريق الأول.

وكان منتخب مصر قد طالب إدارة الأهلي بتقديم تقرير عن حالة الثنائي المصاب، إمام عاشور، ومروان عطية، لبحث إمكانية ضم أحدهما أو كليهما لمعسكر الفراعنة القادم.

ويواجه منتخب مصر نظيره إثيوبيا مساء يوم 5 سبتمبر القادم، قبل مواجهة بوركينا فاسو يوم 9 من الشهر نفسه، لحساب منافسات الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.


