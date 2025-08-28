جوارديولا: سنخوض مبارياتنا في دوري أبطال أوروبا دون تهاون

أكد ​بيب جوارديولا​، مدرب ​مانشستر سيتي​، أن فريقه يعي تمامًا حجم التحديات التي تنتظره في ​دوري أبطال أوروبا​ هذا الموسم، مشددًا على أهمية الاستعداد لكل مباراة بدنيًا وفنيًا.

وخلال تصريحات له، قال بيب جوارديولا: "المجموعة قوية جدًا، وسنعمل على تجهيز الفريق بدنيًا وفنيًا لمواجهة كل الخصوم".

وأوضح جوارديولا أنهم سيركزون على المنافسات بشكل دقيق، والاستعداد لمواجهة كل الفرق القوية في المجموعة دون التهاون.

وكانت القرعة قد وضعت مانشستر سيتي في مجموعة صعبة تضم بوروسيا دورتموند، بالإضافة إلى فرق كبيرة مثل إنتر ميلانو، فياريال، يوفنتوس، بودو/ جليمت، توتنهام، أتلتيك بلباو، وكوبنهاجن.