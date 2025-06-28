كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان مفاوضات تجارية رفيعة المستوى في واشنطن

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عقدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مفاوضات تجارية رفيعة المستوى في واشنطن، تهدف إلى إبرام "اتفاق متبادل" يمكن أن يقلص من تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل الموعد النهائي لتأجيل فرض رسوم جمركية في الثامن من يوليو.

والتقى وزير التجارة الكوري الجنوبي يو هان-كو مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، والممثل التجاري جيميسون جرير ووزير الداخلية دوجلاس بورجوم، الذي يرأس أيضا المجلس الوطني للطاقة إلى جانب زعماء بالكونجرس، حسب شبكة كيه.بي.إس.وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.

وخلال أول زيارة رفيعة المستوى منذ أن تولت إدارة لي جاي ميونج السلطة، أوضح يو هان كو نهج السياسة الكورية الجنوبية لتعزيز التعاون متبادل المنفعة على أساس التحالف بين سول وواشنطن.

وفي حديثه للمراسلين الكوريين الجنوبيين ، أوضح يو هان كو للجانب الأمريكي أن الحكومة الجديدة في سول تلتزم بمفاوضات صادقة وتستعد لتسريع العملية.

وخلال زيارة يو هان كو، أجرى الجانبان أيضا جولة ثالثة من المناقشات الفنية، التي تهدف إلى تضييق الخلافات بشأن قضايا رئيسية مثل التجارة المتوازنة والحواجز غير الجمركية والأمن الاقتصادي.