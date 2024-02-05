عشرون عاماً على ظهور فيسبوك: أربعة طرق غيَّرت بها المنصة العالم

ومع بلوغ المنصة عامها العشرين، إليك أربع طرق غيّر بها فيسبوك العالم.

1. غيَّر فيسبوك قواعد اللعبة على وسائل التواصل الاجتماعي

كانت شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل موقع ماي سبيس، موجودة قبل فيسبوك، ولكن موقع مارك زوكربيرغ بزغ على الفور عندما تم إطلاقه في عام 2004، مما يثبت مدى السرعة التي يمكن أن يترسخ بها موقع من هذا النوع على الإنترنت.

كان توم هو الصديق الأول للجميع على موقع ماي سبيس، الذي أطلقه توم أندرسون قبل عام من فيسبوك.

وفي أقل من عام بلغ عدد مستخدمي فيسبوك مليون مستخدم، وفي غضون 4 سنوات تجاوز موقع ماي سبيس، مدعومًا بالابتكارات مثل القدرة على "وسم" الأشخاص في الصور.

كان التقاط صور بواسطة كاميرا رقمية خلال سهرات الليل في الخارج، ثم "وسم" الأصدقاء في عشرات الصور، أمرًا أساسيًا في حياة المراهقين. كانت سرعة تغيير سلسلة الأنشطة أيضًا سببًا رئيسيًا لجذب المستخدمين الأوائل.

بحلول عام 2012، تجاوز فيسبوك مليار مستخدم شهريًا، وباستثناء فترة قصيرة في نهاية عام 2021 عندما انخفض عدد المستخدمين النشطين يوميًا لأول مرة إلى 1.92 مليار، استمرت المنصة في النمو.

ومن خلال التوسع في البلدان الأقل اتصالاً بشبكة الانترنت وتقديم الإنترنت المجاني، حافظت الشركة على عدد مستخدمي فيسبوك وزادته. وفي نهاية عام 2023، أفاد فيسبوك أن لديه أكثر من ملياري مستخدم يوميًا.

ومن المسلم به أن فيسبوك أصبح أقل شعبية مما كان عليه من قبل بين الشباب. ومع ذلك، تظل الشبكة الاجتماعية الأكثر شعبية في العالم، وقد بشرت بعصر جديد من النشاط الاجتماعي عبر الإنترنت.

ويرى البعض أن فيسبوك ومنافسيه أدوات لتمكين الاتصال، بينما يراها البعض الآخر كعوامل إدمان وتدمير.

2. جعل فيسبوك بياناتنا الشخصية ذات قيمة، وأقل حماية