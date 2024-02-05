إعلام عبري: 540 جنديا أصيبوا بالخطأ منذ بدء المعارك البرية في غزة

أفادت القناة "12" العبرية، اليوم الاثنين، بأن 540 جنديا أصيبوا "عن طريق الخطأ" منذ بدء المعارك البرية في قطاع غزة، في 27 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن معلوماتها استندت علي معطيات للجيش الإسرائيلي، دون مزيد من التفاصيل.

وأشارت القناة العبرية إلى أن بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت قد "أظهرت أنه منذ بداية الحرب أصيب 2820 جنديا، 1300 منهم منذ بداية المناورة البرية، و540 في حوادث عملياتية"، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتابعت أنه "من بين مجمل المصابين، هناك 429 في حالة خطيرة، و731 في حالة متوسطة، و1660 في حالة خفيفة".

وبحسب معطيات جيش الاحتلال، قتل 562 جنديا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي، منهم 225 منذ بداية المعارك البرية في 27 أكتوبر.

ومنذ 7 أكتوبر، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأحد، 27 ألفا و365 شهيدا و66 ألفا و630 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية.