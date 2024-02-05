سلوفاكيا تكشف النقاب عن خطة لجذب المستثمرين

كشف وزير مالية سلوفاكيا لاديسلاف كامينيكي، عن مساعي الحكومة لخفض عجز الميزانية بما يعادل حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا في السنوات القليلة القادمة.

تعمل حكومة سلوفاكيا الجديدة على إعداد حزمة من الإجراءات بقيمة 5ر1 مليار يورو (6ر1 مليار دولار) لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات في العام القادم، في الوقت الذي تعمل فيه على كبح العجز في الميزانية الذي يعد الأوسع في الاتحاد الأوروبي.

وقال كامينيكي في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء في براتيسلافا: إن خفض دعم الطاقة وإصلاح نظام الرعاية الصحية لتعزيز الكفاءة سوف يحقق مكاسب في الميزانية.

وأضاف: "نريد أن نظهر للمستثمرين أن لدينا مسارا واضحا لضبط الأوضاع وأن خطتنا لخفض عجز الميزانية جديرة بالثقة".