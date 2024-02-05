اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي المعنية بليبيا تجتمع للتحضير لمؤتمر المصالحة

عقدت اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي المعنية بليبيا، اجتماعا اليوم بالعاصمة الكونغولية برازفيل بحضور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بدعوة رسمية من الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو، للتحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي سيعقد منتصف أبريل المقبل بمدينة سرت الليبية.

ويشارك في أعمال الاجتماع رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة، رئيس الاتحاد الإفريقي، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ونائب أمين عام جامعة الدول العربية، ورئيس الوزراء الجزائري، وقادة دول الجوار الليبي، أو من يمثلونهم، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، وممثلو رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في اللجنة الإفريقية المعنية بليبيا.

وفي سبتمبر2021، أعلن المجلس الرئاسي الليبي إطلاقه مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، وهي المهمة التي كلفه بها ملتقى الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع الليبي في جنيف، والذي انبثق عنه المجلس الرئاسي في 5 فبراير 2021، إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

??يشار إلى أنه في 6 أبريل 2021، أعلن المجلس الرئاسي تأسيس مفوضية وطنية عليا للمصالحة تفضي إلى حل الخلافات بين الليبيين. وفي 20 فبراير الماضي أعلن موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أن الاتحاد يسعى لتنظيم مؤتمر للمصالحة الوطنية بشأن ليبيا، لكسر الجمود السياسي واستعادة الاستقرار في البلاد.