وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، الدفعة (76) بحرية دفعة الفريق تامر عبد العليم محمد، والدفعة (62) فنية عسكرية دفعة الفريق فخرى محمد سعيد العصار، والدفعة ( 8 ) كلية الطب بالقوات المسلحة دفعة اللواء طبيب محمد سعد الدين محمد على عمر، والدفعة (5) من حملة المؤهلات العليا، والدورة (2) فروسية دفعة الفريق أول صدقى صبحى، والدفعة (4) ضباط متخصصين دفعة الفريق إبراهيم عبد الغفور العرابى.

وذلك بحضور عدد من الوزراء والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أول ركن صدام حفتر نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبى وعدد من المحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة والإعلاميين وأسر الخريجين.



بدأت مراسم الاحتفال بعرض المهارات الرياضية وفنون الدفاع عن النفس والقتال المتلاحم والتى عكست الكفاءة البدنية والقتالية والمهارة العالية التى إكتسبها الطلبة طوال مدة دراستهم بالكليات العسكرية.

تلى ذلك عرض عدد من نماذج نظم التسليح الحديثة والتى تهدف إلى مواكبة أحدث النظم العلمية والتكنولوجية فى ظل التطور المتسارع فى نظم التسليح المتكاملة والمسيرات، وقدمت الموسيقات العسكرية عرضاً متميزاً أظهر مدى التوافق الحركى والدقة فى العزف من الحركة كما قدموا عروضاً لعدد من الأغانى الوطنية.

واختتمت العروض بالعرض العسكرى شارك فيه مجموعات من طلبة الكليات العسكرية يتقدمهم حملة الأعلام، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد تكريماً لروح شهداء الوطن الأبرار.

أعقبها إعلان رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة نتيجة التخرج، ثم جرت مراسم تسليم وتسلم القيادة من الخريجين إلى الدفعات الجديدة من طلبة الكليات العسكرية، وأعلن مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، حيث قلّد الفريق أول عبد المجيد صقر، أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية الذى صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لآدائهم المتميز خلال فترة الدراسة وردد الخريجون يمين الولاء.

وألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كل الإمكانات العلمية والتدريبية بالأكاديمية لتخريج أجيالٍ جديدة من الضباط القادرين على حماية الوطن، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على ما اكتسبوه من انضباط ذاتى وكفاءة تدريبية متميزة لتظل القوات المسلحة على أتم الجاهزية والاستعداد للزود عن ثرى مصر المقدس.

وقدم أوائل خريجى الكليات العسكرية وكلية الشرطة، هدية تذكارية للقائد العام للقوات المسلحة، ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للخريجين وأسرهم متمنياً لهم التوفيق فى مسيرتهم العملية داخل صفوف القوات المسلحة.

وأشار إلى المسئولية الملقاة على عاتقهم التى كلفهم بها شعب مصر العظيم فى صون مقدرات الوطن، مؤكدا أن القوات المسلحة ستظل قوية بعطاء أبنائها المخلصين للحفاظ على أمن مصر وإستقرارها مهما كلفهم ذلك من تضحيات.