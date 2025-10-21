حنان مطاوع تكشف كواليس أصعب مشاهدها في «هابي بيرث داي»: قضينا 10 ساعات في مياه النيل حتى تجمدنا

أعربت الفنانة حنان مطاوع، عن فخرها وسعادتها البالغة بالمشاركة في فيلم «هابي بيرث داي»، مشيدة بجميع عناصر العمل من المخرجة سارة جوهر، والسيناريو «الذي لم يحدث» كتابة محمد دياب وسارة جوهر، إلى جانب وقوفها أمام نجمة كبيرة، ومواهب الأطفال الرائعة.

وتحدثت خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر فضائية «النهار» عن قضية «عمالة الأطفال» التي يناقشها الفيلم من خلال قصة طفلة خادمة، قائلة: «لم أكن أتخيل أن هناك مهنة بهذه القسوة».

ووجهت تحية تقدير لكل «سيدة شجاعة تعمل»، قائلة: «هناك حبل مربوط، لو فلت هذا الحبل تغرق، لمجرد أنها تجلب قوت يومها هي وأولادها».

وشددت أنها كانت بحاجة لمشاهدة نماذج حقيقية لهؤلاء السيدات لـ «تحاول الاقتراب من أرواحهن أكثر».

ووصفت المشهد الذي كادت فيه شخصيتها «نادية» أن تفقد ابنتها غرقا، بنفس الطريقة التي مات بها زوجها، بأنه كان «مشهد موت»، لافتة إلى تصويره في ظروف بالغة الصعوبة بالقناطر الخيرية، في طقس مارس البارد.

وأشارت إلى اضطرار فريق العمل للنزول والبقاء في مياه النيل لمدة 10 ساعات، تعرضت خلالها الكاميرا للعطل، لافتة إلى نزول المخرجة سارة جوهر بملابسها إلى المياه لمساندتهم بعد أن تجمدوا من البرد.

وأكدت أن الحفاظ على تركيزها كل ما كان يهمها في تلك اللحظات، لا سيما أن المشهد يمثل «لحظة فارقة» في حياة «نادية» التي لا تملك «رفاهية ممارسة الأمومة الطبيعية من الحضن والقبلات» بسبب قسوة وصعوبة حياتها، مشيرة إلى أن «المشهد كان من اللحظات القليلة جدًا التي تظهر فيها أمومتها».