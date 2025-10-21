تحدث الفنان أشرف عبد الباقي، عن مشاركته الأخيرة في الفيلم الكوميدي «السادة الأفاضل»، مشيرا إلى أن السيناريو لم يقدم للممثلين بوصفه فيلما كوميديًا.

ورأى خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر فضائية «النهار» أن عدم كتابة كلمة «فيلم كوميدي» على غلاف السيناريو؛ كان بمثابة «كارثة»، موضحا أن التصنيف الكوميدي يدفع بعض الممثلين، الذين لا يدركون الفرق بين الأداء المسرحي والسينمائي، إلى «الأوفر أكتينج» والأداء المبالغ فيه.

وأضاف أن الميزة الحقيقية للفيلم، والتي يعود الفضل فيها للمخرج كريم الشناوي، أن الضحك ينبع من صميم الموقف الدرامي؛ وليس من الممثل، مشيرا إلى حرص كل الممثلين على أداء المشاهد بجدية تامة؛ لأنها التي تخلق المفارقة الكوميدية.

ولفت إلى حلاقة شعر رأسه من المنتصف تماما، مع إطالته من الجانبين وإطلاق لحيته، موضحا أن شخصية الفيلم «جديدة» ولم يقدمها من قبل.

وتطرق إلى العبء الذي لا يزال يلاحقه بسبب «مسرح مصر»، قائلا: «المشكلة دلوقتي أن أي حد من مسرح مصر يعمل فيلم وحش يشتموني أنا، أنا مالي؟! ما خلاص يا جماعة أنا عملت معاهم حاجة، وخلصت من 8 سنين، أي حد منهم يعمل فيلم وحش يقول لي أنت اللي عملت كدا!».

وأشار إلى مساهمته ودعمهم في خطواتهم الأولى؛ لكنه لم يتلق أي اتصال منهم لطلب رأيه أو استشارته في الأعمال الفنية الجديدة التي تُعرض عليهم.