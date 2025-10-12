المستشار الألماني يتوجه إلى مصر غدا لحضور قمة شرم الشيخ للسلام

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، في بيان يوم الأحد، إن المستشار فريدريش ميرتس، سيتوجه إلى مصر يوم الاثنين، للمشاركة في مراسم توقيع خطة وقف إطلاق النار المتعلقة بغزة.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أضاف البيان: «ستلتزم ألمانيا بتنفيذ خطة السلام، مع التركيز في البداية على الحفاظ على وقف إطلاق نار مستقر وتقديم المساعدات الإنسانية. وسيؤكد المستشار هذا الالتزام خلال رحلته غدا».

وتُعقد قمة دولية تحت عنوان «قمة شرم الشيخ للسلام» بمدينة شرم الشيخ، بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة.

وتهدف القمة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

وتأتي هذه القمة في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.