وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة تقود التحقيق في اتهامات إسرائيل بشأن الأونروا

تقود وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، لجنة مكلفة بالتحقيق في اتهامات دولة الاحتلال، ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأعلنت الأمم المتحدة اليوم الإثنين، أن كولونا ستعمل مع خبراء من معهد راؤول والنبرج في السويد ومعهد ميشيلسن في النرويج والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان للتحقيق في الاتهامات ضد الوكالة.

واتهمت دولة الاحتلال العديد من موظفي الأونروا بالتورط في الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر.

وعلق العديد من كبار المتبرعين الغربيين للأونروا، ومن بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، بشكل مؤقت الأموال التي يقدمونها للوكالة لدعم شعب غزة، بسبب تلك الاتهامات.

ومن المقرر أن تبدأ مجموعة كولونا عملها يوم 14 فبراير الجاري، وأن تقدم تقريرا مؤقتا قبل نهاية مارس.

ومن المتوقع أن تدرس لجنة الخبراء ما إذا كانت الأونروا قد انتهكت الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على حياد الوكالة في قطاع غزة، الذي تحكمه حركة حماس منذ عام 2007.