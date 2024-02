يقام الآن الحفل السنوي المنتظر لعشاق الموسيقى الغناء حول العالم، وهو حفل توزيع جوائز الـ«جرامي - Grammy»، في نسخته الـ66، وذلك في صالة كريبتو دوت كوم أرينا الرياضية في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفازت أغنية «ليست قوية بما فيه الكفاية - Not Strong Enough» لفريق «فتى عبقري - boygenius» على جائزة «أفضل أداء روك - Best Rock Performance».

ونافس على الجائزة أغنيات «منحوتات من أي شيء مباح - Sculptures Of Anything Goes» لفريق «أركتك مونكيز - Arctic Monkeys»، و«أكثر من أغنية حب - More Than A Love Song» لفريق «بلاك بوماز - Black Pumas»، و«تم إنقاذه - Rescued» لفريق «فو فايترز - Foo Fighters»، و«لوكس إيتيرنا - Lux Æterna» لفريق «ميتاليكا - Metallica».