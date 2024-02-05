 جرامي 66..أغنية «ليست قوية بما فيه الكفاية» تفوز بجائزة أفضل أداء روك - بوابة الشروق
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جرامي 66..أغنية «ليست قوية بما فيه الكفاية» تفوز بجائزة أفضل أداء روك

فريق فتى عبقري boygenius
فريق فتى عبقري boygenius
محمد عباس
نشر في: الإثنين 5 فبراير 2024 - 4:54 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 فبراير 2024 - 4:54 ص

يقام الآن الحفل السنوي المنتظر لعشاق الموسيقى الغناء حول العالم، وهو حفل توزيع جوائز الـ«جرامي - Grammy»، في نسخته الـ66، وذلك في صالة كريبتو دوت كوم أرينا الرياضية في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفازت أغنية «ليست قوية بما فيه الكفاية - Not Strong Enough» لفريق «فتى عبقري - boygenius» على جائزة «أفضل أداء روك - Best Rock Performance».

ونافس على الجائزة أغنيات «منحوتات من أي شيء مباح - Sculptures Of Anything Goes» لفريق «أركتك مونكيز - Arctic Monkeys»، و«أكثر من أغنية حب - More Than A Love Song» لفريق «بلاك بوماز - Black Pumas»، و«تم إنقاذه - Rescued» لفريق «فو فايترز - Foo Fighters»، و«لوكس إيتيرنا - Lux Æterna» لفريق «ميتاليكا - Metallica».

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