تركيا: بدء محاكمة 9 أشخاص يشتبه بتعاونهم مع الموساد

أحالت السلطات التركية، اليوم الاثنين، 9 أشخاص إلى المحكمة في إسطنبول، على خلفية الاشتباه ببيعهم معلومات لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وتم نقل المشتبه بهم التسعة إلى المحكمة في القصر العدلي بمنطقة تشاغليان في إسطنبول.

وكان فرعا الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول، نفذا في الأسبوع الماضي وبناء على تحقيقات النيابة العامة، عملية أمنية متزامنة في ولايتي إسطنبول وإزمير، أفضت إلى توقيف 7 من المشتبه بهم، وتبين أن الشخصين الآخرين معتقلان سابقا في إطار التحقيقات ذاتها.

وذكرت مصادر أمنية لـ"الأناضول"، أن جهاز الاستخبارات التركي علم بأن الموساد كان يتتبع أهدافه في تركيا من خلال محققين خاصين.

وذكرت المصادر أن التحقيقات رصدت قيام "الموساد" بأنشطة مثل جمع معلومات عن السير الذاتية لأشخاص، والاستطلاع، والتوثيق بالصور والفيديو، والمراقبة، ووضع أجهزة تتبع ضد أهدافه من خلال محققين خاصين مرتبطين به.

وأكدت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في إسطنبول أن 9 أشخاص يشتبه بأنهم باعوا معلومات حصلوا عليها إلى الموساد بواسطة محققين خاصين.