 جرامي 66.. جاي إيفي يفوز بجائزة أفضل ألبوم شعر بالكلمات المنطوقة - بوابة الشروق
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جرامي 66.. جاي إيفي يفوز بجائزة أفضل ألبوم شعر بالكلمات المنطوقة

محمد عباس
نشر في: الإثنين 5 فبراير 2024 - 5:55 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 فبراير 2024 - 5:55 ص

يقام الآن الحفل السنوي المنتظر لعشاق الموسيقى الغناء حول العالم، وهو حفل توزيع جوائز الـ«جرامي - Grammy»، في نسخته الـ66، وذلك في صالة كريبتو دوت كوم أرينا الرياضية في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونال ألبوم «النور بالداخل - The Light Inside» لـ«جاي إيفي»، جائزة «أفضل ألبوم شعر بالكلمات المنطوقة - Best Spoken Word Poetry Album».

ونافس على الجائزة ألبومات «أنت لست مخطئا - You're Not Wrong»، و«لإعتبارك - For Your Consideration»، و«التسوق مع والدتي - Grocery Shopping With My Mother»، و«عندما تفعل القصائد ما تفعله - When The Poems Do What They Do».

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