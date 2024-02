يقام الآن الحفل السنوي المنتظر لعشاق الموسيقى الغناء حول العالم، وهو حفل توزيع جوائز الـ«جرامي - Grammy»، في نسخته الـ66، وذلك في صالة كريبتو دوت كوم أرينا الرياضية في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونال ألبوم «النور بالداخل - The Light Inside» لـ«جاي إيفي»، جائزة «أفضل ألبوم شعر بالكلمات المنطوقة - Best Spoken Word Poetry Album».

ونافس على الجائزة ألبومات «أنت لست مخطئا - You're Not Wrong»، و«لإعتبارك - For Your Consideration»، و«التسوق مع والدتي - Grocery Shopping With My Mother»، و«عندما تفعل القصائد ما تفعله - When The Poems Do What They Do».