كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق المحلية إلى ما يعادل 3.033 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل ما يعادل 3.121 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025.

ووصل حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 734.728 مليار جنيه، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية ما يعادل 2.299 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي.

ووفقًا للمركزي، استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل 42.328 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل 481.634 مليار جنيه، والقطاع العائلي على ما يعادل 211.099 مليار جنيه بنهاية مايو.

كما استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل 150.619 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية بنهاية مايو، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل 509.506 مليار ، والقطاع العائلي ما يعادل نحو 1.638 تريليون جنيه.