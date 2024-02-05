تحرير 1337 محضرا تموينيا متنوعا خلال يناير الماضي في دمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في دمياط، حملاتها على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، على مدار شهر يناير الماضي، حيث تم من خلالها تحرير 1337 محضرًا.

وأوضح بيان أصدرته الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الإثنين، أنه تم تحرير 206 محاضر للمخابز لرصد مخالفات تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز، وعدم الالتزام بالمواصفات وضرب وهمي.

وتم تحرير 1131 محضرًا خلال المرور على الأسواق لرصد مخالفات جاء من بينها الغش التجاري، انتهاء شهادات الصلاحية، مخالفة أسعار البيع، لحوم مكشوفة، وعدم الإعلان عن البضاعة المخزنة.

كما تم التحفظ على ربع طن سكر بدون فواتير وترخيص، وضبط 17 شيكارة أرز أبيض بإجمالي 85 كيلو مجهول المصدر، وضبط 109 علب سجائر مستوردة مجهولة المصدر، وضبط 851 كيلو دواجن مفرومة، وأوراك دواجن، وبسطرمة غش وتدليس.