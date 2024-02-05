قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنّهم لن يوافقوا على مطالب حركة حماس، مشدّدًا على ضرورة أن تكون هناك صفقة تبادل أسرى مشابهة للصفقة السابقة.



وأضاف خلال اجتماع حزب الليكود، اليوم الاثنين، أن إسرائيل لن تنهي الحرب قبل القضاء على حركة حماس، موضحًا أن الأمر سوف يستغرق عدة أشهر وليس سنوات، وفق زعمه.



وفي وقت سابق من اليوم، اعتبر نتنياهو، أن ما أسماه «النصر بالحرب» على قطاع غزة، سيضمن لإسرائيل اتفاقيات سلام جديدة.



وقال خلال لقائه جنودا إسرائيليين في اللطرون بضواحي القدس الغربية: «النصر الكامل (في غزة) هو السبيل الوحيد الذي يمكننا من خلاله ضمان اتفاقيات سلام تاريخية إضافية تنتظرنا».



وأضاف نتنياهو في حديثه للجنود: «النصر الكامل سيوجه ضربة قاتلة لمحور الشر: إيران، وحزب الله، والحوثيين، وبالطبع حماس».