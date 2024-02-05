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تقرير: الأهلي يضع أنظاره على تيبوهو موكوينا

الشروق
نشر في: الإثنين 5 فبراير 2024 - 12:37 م | آخر تحديث: الإثنين 5 فبراير 2024 - 12:37 م

كشفت تقارير صحفية خارجية عن وجود اهتمام من النادي الأهلي للتعاقد مع تيبوهو موكوينا، لاعب ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وذكرت صحيفة ذا سيتيزن الجنوب إفريقية: "الأهلي يضع أنظاره على موكوينا لاعب صنداونز بعد تألقه في كأس الأمم الأفريقية".

وأضافت: "تم الاتصال بماميلودي صن داونز بشأن إمكانية التعاقد مع تيبوهو موكوينا من قبل النادي الأهلي المصري، الذي يحرص على ضم لاعب خط الوسط بعد أدائه مع منتخب جنوب إفريقيا في كأس إفريقيا الجارية".

وقال مصدر من نادي ماميلودي صن داونز لصحيفة ذا سيتيزن: "الأهلي يحب ما رآه من موكوينا، مستواه في بطولة كأس إفريقيا أثار إعجاب العمالقة الأفارقة، ويعتقدون أنه قادر على إحداث تأثير في النادي".

وأضاف: "كان المصريون يتابعون مباريات منتخب جنوب إفريقيا عن كثب، لمراقبة بيرسي تاو. ومع ذلك، فإنهم يحبون ما رأوه من موكوينا.. لقد تحدثوا بالفعل إلى أحد الأشخاص في إدارة صن داونز)، لذا أصبح الأمر الآن يتعلق بجعل الأمور رسمية".

وتابع: "لقد لعب موكوينا بشكل جيد، وهو لاعب يستحق اللعب في أوروبا.. ليس في نادٍ صغير، ولكن في الدوريات الكبرى مثل الدوري الإنجليزي أو الدوري الإسباني".

وأتم المصدر تصريحاته قائلًا: "هؤلاء الرجال في الأهلي جادون حقًا بشأنه، وآمل أن ينجح كل شيء. أعتقد أنها ستكون خطوة جيدة بالنسبة له لأنه قام بكل ما يجب القيام به في صن داونز كلاعب".


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