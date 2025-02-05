منظمات مدنية في كوريا الجنوبية تندد بخطة ترامب للسيطرة على قطاع غزة

نددت منظمات مدنية في كوريا الجنوبية بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسيطرة الأمريكية على قطاع غزة، وإعادة توطين سكانها في دول أخرى.

وأقامت 45 منظمة مدنية ومنظمة «متضامنون مع الفلسطينيين»، التي تضم الفلسطينيين والعرب المقيمين في كوريا الجنوبية، مؤتمرا صحفيا أمام السفارة الأمريكية في سيئول اليوم الأربعاء، ودعت الحكومة الأمريكية إلى عدم التدخل في قضية فلسطين تماما.

وصرحت قائلة: «تصريحات ترامب تعكس دعمه الصريح لرغبة إسرائيل القديمة في التطهير العرقي. ونعارض التطهير العرقي للفلسطينيين».

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد أن تتولى الولايات المتحدة ملكية قطاع غزة وإعادة تطويره، بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.

وأشار ترامب إلى أن «الولايات المتحدة ستسوي المباني المدمرة، وتحقق تنمية اقتصادية ستوفر أعدادا غير محدودة من الوظائف والمساكن للناس في المنطقة».

وجاءت هذه التصريحات بعد أن اقترح ترامب في وقت سابق أن يتم إعادة توطين الفلسطينيين النازحين في غزة بشكل «دائم» خارج هذه الأراضي المدمرة بفعل الحرب.