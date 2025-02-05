تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفلة فلسطينية من غزة، وجهت فيه رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما أعلن عن خطته للسيطرة على قطاع غزة وجعلها «ريفييرا الشرق الأوسط».

وقالت الطفلة التي تدعى ماريا، في مقطع الفيديو: «مرحبًا عزيزي ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، معك الطفلة ماريا حنون من غزة، بدي أسألك سؤال بتمنى يوصلك وتجاوبني».

وأضافت: «أنا كطفلة ناجية من حرب غزة لو طلبت منك تخرج من بيتك وأرضك وتعيش بدولة تانية هل بتوافق؟».

وواصلت: «أنا آسفة على ضحكتي لأنه في الحقيقة أنت مش راح توافق، طيب إذا أنت بترفض ليش بتخليني أنا أقبل بخروجي من بيتي وأرضي، مش على أساس أنتم بلد الحرية حول العالم؟».

واختتمت الفيديو بالقول: «عن أي حرية بتتكلموا وأنتم بدكم تقيدونا بوطننا وشتاتنا، نصيحة رئيس العالم، تحكم بكل العالم إلا بغزة، لأن غزة هي العالم».

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وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد أن تتولى الولايات المتحدة ملكية قطاع غزة وإعادة تطويره، بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.

وأشار ترامب إلى أن «الولايات المتحدة ستسوي المباني المدمرة، وتحقق تنمية اقتصادية ستوفر أعدادا غير محدودة من الوظائف والمساكن للناس في المنطقة».

وجاءت هذه التصريحات بعد أن اقترح ترامب في وقت سابق أن يتم إعادة توطين الفلسطينيين النازحين في غزة بشكل «دائم» خارج هذه الأراضي المدمرة بفعل الحرب.