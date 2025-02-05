ألمانيا: تهجير الفلسطينيين من غزة غير مقبول ويتعارض مع القانون الدولي

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم، إن تهجير السكان المدنيين الفلسطينيين من غزة لن يكون أمراً غير مقبول فحسب، بل إنه يتعارض مع القانون الدولي أيضاً.

واعتبرت بيربوك، في بيان، أن التهجير من شأنه أن يؤدي أيضًا إلى معاناة جديدة وكراهية جديدة. ولهذا السبب، فإننا في مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أوضحنا منذ البداية أنه لا يجوز تهجير السكان المدنيين من غزة، وأنه لا يجوز احتلال غزة بشكل دائم أو إعادة استيطانها.

وأضافت: لا ينبغي أن يكون هناك أي حل يمُر فوق رؤوس الفلسطينيين. ويظل حل الدولتين القائم على التفاوض هو الحل الوحيد الذي يُمكِّن الفلسطينيين والإسرائيليين من العيش في سلام وأمن وكرامة. وهذا هو أيضاً الموقف الواضح للدول العربية في المنطقة.

وأشارت إلى أن غزة باتت خرابًا، وحجم الدمار صادم، مضيفة: نحن جميعًا متفقون على أنه يجب إعادة إعمار غزة في أسرع وقت ممكن. إن المنازل والمستشفيات والمدارس، أو إزالة الذخائر والقنابل غير المنفجرة، سوف تتطلب التزاما دوليا هائلًا.

وتابعت الوزيرة: نحن الأوروبيون على استعداد لتقديم إسهامنا بالتعاون مع الولايات المتحدة وشركائنا في المنطقة.

وأوضحت أن السكان المدنيين في غزة، والعديد من العائلات التي تعود حالياً إلى أنقاض منازلها، يحتاجون إلى المساعدة من أجل مستقبل على أرضهم في أمن وكرامة وتعايش سلمي مع إسرائيل.