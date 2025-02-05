أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتعاون مع رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو، قائلا: «أنا سعيد للغاية بوجود رئيس وزراء إسرائيل في البيت الأبيض، إنه شعور رائع، لقد حظينا بمناقشات رائعة، التحالف بيننا غير قابل للانكسار، وتحت قيادتي تحالفنا سيصبح أقوى».

وتابع خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي: «لقد حظينا بانتصارات من قبل، ولكن لم تكن هناك انتصارات كثيرة خلال السنوات الأربع الماضية، لقد أسفر تحالفنا في الماضي عن السلام في الشرق الأوسط، وقمنا سويا بالانتصار على داعش، وتوقيع أقصى عقوبات على النظام الإيراني وإضعاف أذرعها، حماس وحزب الله».

وأضاف: «لقد قمت خلال فترة رئاستي الأولى بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وبناء سفاراتنا بأحجار من القدس، وقمنا بالاعتراف بشرعية وسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، وهو ما لم تكن تحظى به على مدار 70 عامًا».

وواصل: «أظن أننا حققنا أكثر اتفاقات السلام صمودًا في الشرق الأوسط، وكان هناك تحول اقتصادي كبير، وأظن أن كثيرين من الأشخاص سينضمون إلى ركبنا، وهذا لم يحدث على مدار الأربع سنوات الماضية؛ لكن كانت الإدارة السابقة سيئة للغاية، وهناك ضرر كبير حدث في الشرق الأوسط، وشمل ذلك فظائع السابع من أكتوبر التي لم تكن لتحدث لو كنت رئيسا للولايات المتحدة».