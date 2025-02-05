 أول طائرة عسكرية أمريكية تهبط في جوانتانامو وعلى متنها مهاجرون - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أول طائرة عسكرية أمريكية تهبط في جوانتانامو وعلى متنها مهاجرون


نشر في: الأربعاء 5 فبراير 2025 - 5:24 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 فبراير 2025 - 5:24 ص

هبطت أول طائرة عسكرية أمريكية تقل مهاجرين من الولايات المتحدة إلى خليج جوانتانامو في كوبا مساء الثلاثاء، وفقا لمسؤول أمريكي. وتعد هذه الخطوة الأولى في موجة متوقعة من عمليات الترحيل إلى القاعدة البحرية الأمريكية، التي استُخدمت لعقود في احتجاز أجانب على صلة بهجمات 11 سبتمبر 2001.

وينظر الرئيس دونالد ترامب إلى المنشأة على أنها مركز احتجاز، مشيرا إلى أن لديها القدرة على استيعاب ما يصل إلى 30 ألف شخص.


من جهته، وصف وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، الذي خدم في جوانتانامو أثناء خدمته العسكرية، القاعدة بأنها "مكان مثالي" لاستيعاب المهاجرين. وفي الأيام القليلة الماضية، وصلت قوات أمريكية إضافية إلى المنشأة للمساعدة في التحضير.

وأدانت إيمي فيشر، مديرة برنامج حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة، استخدام جوانتانامو لهذه الغاية، قائلة: "إرسال المهاجرين إلى جوانتانامو خطوة قاسية ومكلفة بشكل عميق. ستعزلهم عن المحامين والعائلات وأنظمة الدعم، وتلقي بهم في ثقب أسود حتى تتمكن الحكومة الأمريكية من مواصلة انتهاك حقوقهم بعيدًا عن الأنظار. أغلقوا جوانتانامو الآن وإلى الأبد".


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